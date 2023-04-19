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Постачальники електроенергії просять владу вжити заходів для усунення боргової кризи в енергетиці

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Середа 19 квітня 2023 20:33
Постачальники електроенергії просять владу вжити заходів для усунення боргової кризи в енергетиці Фото: постачальники електроенергії просять владу вжити заходів для усунення боргової кризи в енергетиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Постачальники електроенергії для населення просять уряд, НКРЕКП та РНБО не допустити колапсу на ринку електроенергії внаслідок критичної боргової кризи. Постачальники просять вжити заходів для повних і своєчасних розрахунків за послуги забезпечення доступності електрики населенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист 18 постачальників.

У своєму листі вони зазначають, що механізм ПСО - забезпечення пільгового тарифу на е/е для населення, не працює через невиконання іншими учасниками цього механізму своїх фінансових зобов’язань, зокрема "Енергоатомом", "Гарантованим покупцем" та "Укргідроенерго".

Так, наприклад, загальний рівень розрахунків Гарантованого покупця з ПУПами по механізму ПСО за березень цього року складає менш як 15%.

"Склалася ситуація, коли у ПУП вже відсутні кошти на придбання електричної енергії для потреб населення на інших сегментах ринку в умовах відсутності фінансування ПСО, що призводить до вимушеного придбання цього обсягу на балансуючому ринку за завищеними цінами", - йдеться у листі.

Представники ПУПів пояснюють, що без невідкладного втручання влади та перегляду механізму ПСО, існує цілком реальна загроза банкрутства постачальників електроенергії та краху системи постачання електрики для населення, що також знівелює всі зусилля енергетиків щодо збереження енергетичної стабільності в умовах повномасштабної війни.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що перегляд тарифів на електроенергію для населення може допомогти відновити зруйновану ворогом енергосистему.

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