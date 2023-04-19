ua ru
Ср, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Поставщики электроэнергии просят власть принять меры по устранению долгового кризиса в энергетике

Новина українською →
Среда 19 апреля 2023 20:33
Поставщики электроэнергии просят власть принять меры по устранению долгового кризиса в энергетике Фото: поставщики электроэнергии просят власть принять меры по устранению долгового кризиса в энергетике (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Поставщики электроэнергии для населения просят правительство, НКРЭКУ и СНБО не допустить коллапса на рынке электроэнергии в результате критического долгового кризиса. Поставщики просят принять меры по полным и своевременным расчетам за услуги обеспечения доступности электричества населению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо 18 поставщиков.

В своем письме они отмечают, что механизм ПСО - обеспечение льготного тарифа на е/э для населения, не работает из-за невыполнения другими участниками этого механизма своих финансовых обязательств, в частности "Энергоатом", "Гарантированный покупатель" и "Укргидроэнерго".

Так, например, общий уровень расчетов Гарантированного покупателя с ПУСами по механизму ПСО за март этого года составляет менее 15%.

"Сложилась ситуация, когда у ЧУП уже отсутствуют средства на приобретение электрической энергии для нужд населения на других сегментах рынка в условиях отсутствия финансирования ПСО, что приводит к вынужденному приобретению этого объема на балансирующем рынке по завышенным ценам", - говорится в письме.

Представители ПУС объясняют, что без немедленного вмешательства власти и пересмотра механизма ПСО существует вполне реальная угроза банкротства поставщиков электроэнергии и краха системы поставки электричества для населения, что также нивелирует все усилия энергетиков по сохранению энергетической стабильности в условиях полномасштабной войны.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что пересмотр тарифов на электроэнергию для населения может помочь восстановить разрушившуюся врагом энергосистему.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
NEWS
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
Поступил ли Patriot из Германии в Украину: что говорят в Воздушных силах
DAILY
Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Чем Польше не угодило украинское зерно и как решили транзитный кризис