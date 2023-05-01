Постачальники електроенергії для населення заявили, що не мають коштів для закупівлі електрики

Через відсутність дієвого механізму покладання спецобов'язків на ринку електроенергії (ПСО) криза невиплат в енергетиці поглиблюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заявила директора "Енера Суми" Ірину Лошак.

"Сьогодні у нас складна ситуація. Відсутність надходження коштів через те, що не працює повноцінно ПСО, призводить до того, що ми не платимо обленерго - у нас двомісячна заборгованість, також ми не платимо НЕК Укренерго - практично тримісячна заборгованість", - заявила вона.

Лошак також зазначила, що в обленерго, так само, як і у "Енергоатома", стоїть гостро проблема необхідності проведення ремонтів, що неможливо в умовах відсутності коштів.

"Немає коштів на закупівлю електричної енергії і відповідно розрахунків. Сьогодні ми у єдиній залежності потерпаємо від відсутності коштів", - підсумувала вона.

Додатково до цього, директор ТОВ "Енера Суми" звернула увагу, що збільшується заборгованість сплати за електроенергію по населенню.

Нагадаємо, раніше постачальники універсальних послуг (ПУП) попросили уряд, НКРЕКП та РНБО не допустити колапсу на ринку електроенергії внаслідок критичної боргової кризи. Звернення до влади підписали 18 постачальників.