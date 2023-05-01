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Поставщики электроэнергии для населения заявили, что не имеют средств для закупки электричества

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Понедельник 01 мая 2023 20:48
Поставщики электроэнергии для населения заявили, что не имеют средств для закупки электричества Фото: поставщики электроэнергии для населения не имеют средств для закупки электричества (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Из-за отсутствия действенного механизма возложения спецобязанностей на рынке электроэнергии (ПСО) кризис невыплат в энергетике усугубляется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявленную директора "Энера Сумы" Ирину Лошак.

"Сегодня у нас сложная ситуация. Отсутствие поступления средств из-за того, что не работает полноценно ПСО, приводит к тому, что мы не платим облэнерго - у нас двухмесячная задолженность, также мы не платим НЭК "Укрэнерго" - практически трехмесячная задолженность", - заявила она.

Лошак также отметила, что у облэнерго, равно как и у "Энергоатома", стоит остро проблема необходимости проведения ремонтов, что невозможно в условиях отсутствия средств.

"Нет средств на закупку электрической энергии и соответственно расчетов. Сегодня мы в единой зависимости страдаем отсутствием средств", - подытожила она.

Дополнительно к этому директор ООО "Энера Сумы" обратила внимание, что увеличивается задолженность по оплате электроэнергии по населению.

Напомним, ранее поставщики универсальных услуг (ЧУП) попросили правительство, НКРЭКУ и СНБО не допустить коллапса на рынке электроэнергии в результате критического долгового кризиса. Обращение к власти подписали 18 поставщиков.

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