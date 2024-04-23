Постачальник китайсьих труб Vorex знову зриває програму буріння "Укргазвидобування", - економіст

"Господарський суд міста Києва 16 квітня 2024 року за позовом постачальника китайської трубної продукції, компанії Vorex Федора Закусило, заборонив АТ "Укргазвидобування" (УГВ) укладати контракти на закупівлю обсадних труб, які використовуються для видобутку газу. Минулу зиму Україна вперше за свою історію пройшла повністю на українському газі. Проте, маючи такого "специфічного" постачальника, як китайський Vorex, повторити цей історичний успіх "Нафтогазу" буде вкрай важко", - зазначив Кущ.

За його словами, це не перший випадок, коли Vorex намагається негативно вплинути на виконання програми енергетичної незалежності країни.

"У лютому цього року "Укргазвидобування" провело низку тендерів на закупівлю обсадних труб, які Vorex намагався заблокувати в Антимонопольному комітеті України, вимагаючи прописати строки поставки під китайських постачальників і змусити держкомпанію не купувати труби, доки не організують доставку із Китаю в Україну. Але УГВ довело АМКУ, що ці труби вкрай потрібні для власної програми буріння на 2024 рік у зазначені компанією строки. Це не зупинило Vorex і вони за допомогою суду вирішили блокувати діяльність УГВ", - зазначив він.

Експерт також додав, що держава інвестує сотні мільйонів доларів у китайську компанію, яка працює на ринку РФ.

"Купуючи у китайського посередника продукцію, українська держава через "Укргазвидобування" добровільно віддала сотні мільйони доларів до економіки Китаю. Український бюджет фактично фінансує виробництво китайської економіки. При цьому ці виробники навіть після початку війни в Україні не припинили постачати китайські труби своїм російським клієнтам ООО "Торговый дом Северснаб", Выксунский металлургический завод и ООО "Энергогазсервис", які є постачальниками "Газпрому", "Лукойлу", ТНК та інших нафтогазових гігантів країни-агресора", - підкреслив він.