Поставщик китайских труб Vorex вновь срывает программу бурения "Укргаздобыча", - экономист

"Хозяйственный суд города Киева 16 апреля 2024 года по иску поставщика китайской трубной продукции, компании Vorex Федора Закусило, запретил АО "Укргаздобыча" (УГО) заключать контракты на закупку обсадных труб, которые используются для добычи газа. Прошлая зима Украина впервые за свою историю прошла полностью на украинском газе. Однако, имея такого "специфического" поставщика, как китайский Vorex, повторить этот исторический успех "Нафтогаза" будет крайне тяжело", - отметил Кущ.

По его словам, это не первый случай, когда Vorex пытается негативно отразиться на выполнении программы энергетической независимости страны.

"В феврале этого года "Укргаздобыча" провела ряд тендеров на закупку обсадных труб, которые Vorex пытался заблокировать в Антимонопольном комитете Украины, требуя прописать сроки поставки под китайских поставщиков и заставить госкомпанию не покупать трубы, пока не организуют доставку из Китая в Украину. доказало АМКУ, что эти трубы крайне нужны для собственной программы бурения на 2024 год в указанные компанией сроки.

Эксперт также добавил, что государство инвестирует сотни миллионов долларов в китайскую компанию, работающую на рынке РФ.

"Покупая у китайского посредника продукцию, украинское государство через "Укргаздобычу" добровольно отдало сотни миллиона долларов в экономику Китая. Украинский бюджет фактически финансирует производство китайской экономики. При этом эти производители даже после начала войны в Украине не прекратили поставлять китайские трубы своим российским клиентам ООО" Торговый дом Северснаб", Выксунский металлургический завод и ООО "Энергогазсервис", являющиеся поставщиками "Газпрома", "Лукойла", ТНК и других нефтегазовых гигантов страны-агрессора", - подчеркнул он.