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Постачальник харчування Міноборони відреагував на обшуки ДБР і СБУ

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П'ятниця 03 лютого 2023 09:11
Постачальник харчування Міноборони відреагував на обшуки ДБР і СБУ Фото: постачальник харчування Міноборони відреагував на обшуки ДБР і СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Постачальник послуг харчування Міністерства оборони - компанія "Актив-компані" - відреагував на обшуки та звинувачення правоохоронців. На підприємстві вкотре спростували завищення цін у контрактах з МО і заявили про наміри доводити свою невинуватість.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Компанія не постачала до Міноборони послуг харчування за завищеними цінами. З початку року компанія надала послуг МО із забезпечення харчуванням ЗСУ на сотні мільйонів гривень, однак жодних коштів на рахунки компанії за контрактами 2023 року й досі не надходило", - заявив в "Актив-компані".

В компанії також заявили, що слідчі дії в офісі відбувалися майже добу. Обшуки проводили співробітники ДБР, пізніше - СБУ.

"Правоохоронці до цього часу так і не поцікавилися контрактами між "Актив-компані" та Міноборони, укладеними на постачання послуг харчування для українських військових на 2023 рік. Затримання одного з регіональних менеджерів компанії відбулося на підставі звинувачення слідчих ДБР у нібито відвантаженні продуктів одній з військових частин "лише на папері". "Актив-компані" спростовує такі підозри та доводитиме невинуватість свого співробітника", - зауважили в компанії.

Там також додали, що через активні слідчі дії, діяльність "Актив-компані" наразі заблокована, "що своєю чергою, унеможливлює своєчасне відвантаження продукції військовим частинам".

"У зв'язку з цим, "Актив-компані" просить правоохоронні органи зважати на специфіку роботи компанії та реалізовувати заходи оперативного характеру без блокування роботи компанії", - йдеться в заяві.

В "Актив-компані" наголосили, що є максимально відкритими до співпраці зі слідчими ДБР та СБУ, оскільки "законів не порушували і цін - не завищували".

"Окремо наголошуємо, що затримання екс-заступника міноборони В'ячеслава Шаповалова та оголошення йому підозри не має до харчових закупівель Міноборони жодного стосунку... "Актив-компані" ніколи не брала участі у жодних корупційних схемах. Компанія сумлінно виконує взяті на себе зобов'язання, розуміючи, що від якості та оперативності нашої роботи залежить обороноздатність українських ЗСУ. Компанія сподівається на неупередженість слідчих органів і на те, що політики перестануть підігравати сценаріям інформаційних війн, які зараз реалізовуються проти МО", - підсумували в компанії.

Нагадаємо, 1 і 2 лютого, спочатку ДБР, а потім СБУ провели обшуки у підприємців, що забезпечують харчуванням ЗСУ згідно з контрактами, укладеними із Міноборони на 2023 рік.

Крім того, 1 лютого, СБУ провела обшуки у екс-посадовців Міноборони, причетних до закупівель бронежелетів, на яких, за версією слідства, екс-глава департаменту Міноборони розтратив понад 100 млн гривень.

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Служба безпеки України ДБР
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