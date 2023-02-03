Поставщик питания Минобороны отреагировал на обыски ГБР и СБУ
Поставщик услуг питания Министерства обороны – компания "Актив-компани" – отреагировал на обыски и обвинения правоохранителей. На предприятии в очередной раз опровергли завышение цен в контрактах с МО и заявили о намерениях доказывать свою невиновность.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.
"Компания не поставляла в Минобороны услуги питания по завышенным ценам. С начала года компания предоставила услуг МО по обеспечению питанием ВСУ на сотни миллионов гривен, однако никаких средств на счета компании по контрактам 2023 года до сих пор не поступало", - заявил в "Актив-компании".
В компании также заявили, что следственные действия в офисе проходят уже почти сутки. Обыски проводили сотрудники ГБР, позже - СБУ.
"Правоохранители до сих пор так и не поинтересовались контрактами между "Актив-компани" и Минобороны, заключенными на поставку услуг питания для украинских военных на 2023 год. Задержание одного из региональных менеджеров компании произошло на основании обвинения следователей ГБР в якобы отгрузке продуктов одной из военных частей "лишь на бумаге". "Актив-компани" опровергает такие подозрения и будет доказывать невиновность своего сотрудника", - отметили в компании.
Там также добавили, что из-за активных следственных действий, деятельность "Актив-компани" заблокирована, "что в свою очередь делает невозможным своевременную отгрузку продукции военным частям".
"В связи с этим, "Актив-компани" просит правоохранительные органы учитывать специфику работы компании и реализовывать мероприятия оперативного характера без блокировки работы компании", - говорится в заявлении.
В "Актив-компане" подчеркнули, что максимально открыты к сотрудничеству со следователями ГБР и СБУ, поскольку "законов не нарушали и цен - не завышали".
"Отдельно подчеркиваем, что задержание экс-замминобороны Вячеслава Шаповалова и объявление ему подозрения не имеет к пищевым закупкам Минобороны никакого отношения... "Актив-компани" никогда не участвовала ни в каких коррупционных схемах. Компания добросовестно выполняет взятые на себя обязательства, понимая, что от качества и оперативности нашей работы зависит обороноспособность украинских ВСУ. Компания надеется на беспристрастность следственных органов и на то, что политики перестанут подыгрывать сценариям информационных войн, которые сейчас реализуются против МО", - подытожили в компании.
Напомним, 1 и 2 февраля, сначала ГБР, а затем СБУ провели обыски у предпринимателей, обеспечивающих питанием ВСУ согласно контрактам, заключенным из Минобороны на 2023 год.
Кроме того, 1 февраля, СБУ провела обыски у экс-чиновников Минобороны, причастных к закупкам бронежелетов, на которых, по версии следствия, экс-глава департамента Минобороны растратил более 100 млн гривен.
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