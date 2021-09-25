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На пост мэра Харькова претендуют шесть кандидатов

Автор: Наталья Скороход

На пост мэра Харькова уже претендуют шесть кандидатов. Об этом сообщила председатель городской избирательной комиссии Елена Матвиенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

По ее словам, документы на регистрацию подали Константин Немичев, Михаил Добкин, Валерий Говоров, Владимир Плетнев, Дмитрий Маринин и Александр Кондрусик.

"Решение принято сегодня, они зарегистрированы кандидатами на должность Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области на внеочередных выборах Харьковского городского головы. С понедельника они могут получить удостоверения и постановление о регистрации, это постановление будет одним из документов, с которым они будут открывать счета (избирательного фонда) для проведения агитации", - объяснила Матвиенко.

Она также отметила, что у некоторых кандидатов были некоторые технические ошибки в документации.

"Согласно Избирательного кодекса в течение суток они их исправили, сегодня всех зарегистрировали", - уточнила она.

Известно, что прием документов на регистрацию кандидатами в мэры Харькова продлится до 30 сентября.

Напомним, что в Киеве прошли протесты харьковчан под офисом генпрокурора. Протестующие требовали расследовать обстоятельства смерти Кернеса и законность смены власти.

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