На пост мэра Харькова претендуют шесть кандидатов

По ее словам, документы на регистрацию подали Константин Немичев, Михаил Добкин, Валерий Говоров, Владимир Плетнев, Дмитрий Маринин и Александр Кондрусик.

"Решение принято сегодня, они зарегистрированы кандидатами на должность Харьковского городского головы Харьковского района Харьковской области на внеочередных выборах Харьковского городского головы. С понедельника они могут получить удостоверения и постановление о регистрации, это постановление будет одним из документов, с которым они будут открывать счета (избирательного фонда) для проведения агитации", - объяснила Матвиенко.

Она также отметила, что у некоторых кандидатов были некоторые технические ошибки в документации.

"Согласно Избирательного кодекса в течение суток они их исправили, сегодня всех зарегистрировали", - уточнила она.

Известно, что прием документов на регистрацию кандидатами в мэры Харькова продлится до 30 сентября.