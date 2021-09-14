ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Киеве прошли протесты с требованием расследовать законность смены власти в Харькове

Новина українською →
Киев, Вторник 14 сентября 2021 18:46
В Киеве прошли протесты с требованием расследовать законность смены власти в Харькове Фото: активисты по Офисом президента (РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В центре Киева под Офисом президента Украины и Офисом генерального прокурора прошли акции протеста, участники которых требовали расследовать все обстоятельства болезни и смерти харьковского городского головы Геннадия Кернеса в 2020 году, а также законность смены власти в Харькове.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, под Офисом президента участники акции потребовали от президента взять расследование обстоятельств смерти Кернеса под личный контроль.

Протестующие держали в руках плакаты: "Харьковчане ждут правды", "Требуем расследования смерти Кернеса", "Спасите Харьков от рейдерства", "Мы имеем право на правду".

В Киеве прошли протесты с требованием расследовать законность смены власти в Харькове

Кроме того, участники акции заявили, что не смогли зарегистрировать на официальном сайте главы государства свою петицию с аналогичными требованиями. В результате к участникам акции вышел представитель Офиса президента, который принял их обращение и пообещал его рассмотреть.

Еще одна акция состоялась под Офисом генерального прокурора, где обратились уже к генпрокурору Ирине Венедиктовой с требованием начать расследование. Представителю ОГПУ также был передан документ с требованиями протестующих.

В комментарии журналистам, один из организаторов акции директор Общественной организации "Всеукраинская антикоррупционная палата" Андрей Ильгов заявил, что в официальной версии слишком много подозрительных нестыковок и от общественности скрывают всю правду о болезни и смерти Кернеса, и они не исключают, что его смерть и смена власти в Харькове произошли в результате преступления, а нынешняя власть Харькова нелегитимна.

Ильгов также отметил, что Игорь Терехов был избран секретарем Харьковского горсовета на основании представления с электронной подписью Кернеса.

"Есть основания полагать, что эта подпись была сделана, когда сам Кернес был уже не в сознании. Возможно, Кернес тогда уже был в коме. Потому все это и порождает много неизвестности", – заявил Ильгов. - Это грандиозная проблема, что фактически захвачен полуторамиллионный город, когда его в управление передали непонятному субъекту... Президент, как глава СНБО, должен взять под контроль вопрос по Харькову".

Напомним, харьковский городской голова Геннадий Кернес осенью 2020 года неожиданно заболел и был отправлен на лечение в берлинскую клинику "Шарите", где 17 декабря того же года умер.

Несмотря на отсутствие в Харькове на протяжении практически всей избирательной кампании, Кернес был в третий раз избран харьковским городским головой.

9 декабря 2020 года в отсутствие Кернеса в Украине секретарем Харьковского горсовета на основании письма с электронной подписью Кернеса был избран Игорь Терехов.

В настоящее время Терехов как секретарь горсовета временно исполняет обязанности мэра. Досрочные выборы харьковского городского головы назначены на 31 октября.

Читайте РБК-Украина в Google News
Выборы Харьков
NEWS
Презентация Apple: где и когда смотреть
Презентация Apple: где и когда смотреть
DAILY
Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Денис Малюська: Я уделил время, чтобы изучить, как пишется заявление об отставке