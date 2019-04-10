На пост главы ГФС пытаются продвинуть замминистра финансов Верланова, - эксперт

Министр финансов Оксана Маркарова пытается продвинуть на должность председателя ГФС своего заместителя Сергея Верланова. Такое мнение высказал экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По его словам, пока в обществе идет активное обсуждение будущих дебатов кандидатов в президенты, действующие чиновники активно включились в борьбу за кресло главы фискальной службы.

"Чиновничья пирамида продолжает успешно жить в своем мире, в котором лоббизм чьих-то интересов является одним из обязательных условий при назначении на высокую должность, впрочем, как и личная преданность. В частности, одним из основных возможных претендентов на должность главы налоговой во "вновь разделенной" ГФС является Сергей Верланов, действующий замминистра финансов и, очевидно, явный протеже главы данного финансового ведомства - Оксаны Маркаровой", - пишет эксперт.

Как отмечает Гаврилечко, Верланов в прошлом адвокат, а его опыт работы на государственной службе не превышает 1 года, что не соответствует условиям конкурса.

"Как ни удивительно, но имея всего 10 месяцев работы на должности замминистра, он спокойно претендует на кресло главы налоговой, одним из основных требований к претенденту на которое является 3 года стажа на высших государственных должностях категории "А" и "Б". Да и его богатая адвокатская практика имеет достаточно отдалённое отношение к налогам, даже если вспомнить о том, что он 10 лет назад вел дела против налоговой. Да, это лучше, чем ничего, но до каких пор при конкурсах на такие должности будут игнорироваться нормы законов? Вопрос риторический", - отмечает Гаврилечко.