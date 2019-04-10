На пост главы ГФС пытаются продвинуть замминистра финансов Верланова, - эксперт

Фото: Сергей Верланов (minfin.com.ua)

Эксперт считает Верланова протеже Маркаровой на должность главы ГФС

Министр финансов Оксана Маркарова пытается продвинуть на должность председателя ГФС своего заместителя Сергея Верланова. Такое мнение высказал экономический эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По его словам, пока в обществе идет активное обсуждение будущих дебатов кандидатов в президенты, действующие чиновники активно включились в борьбу за кресло главы фискальной службы.

"Чиновничья пирамида продолжает успешно жить в своем мире, в котором лоббизм чьих-то интересов является одним из обязательных условий при назначении на высокую должность, впрочем, как и личная преданность. В частности, одним из основных возможных претендентов на должность главы налоговой во "вновь разделенной" ГФС является Сергей Верланов, действующий замминистра финансов и, очевидно, явный протеже главы данного финансового ведомства - Оксаны Маркаровой", - пишет эксперт.

Как отмечает Гаврилечко, Верланов в прошлом адвокат, а его опыт работы на государственной службе не превышает 1 года, что не соответствует условиям конкурса.

"Как ни удивительно, но имея всего 10 месяцев работы на должности замминистра, он спокойно претендует на кресло главы налоговой, одним из основных требований к претенденту на которое является 3 года стажа на высших государственных должностях категории "А" и "Б". Да и его богатая адвокатская практика имеет достаточно отдалённое отношение к налогам, даже если вспомнить о том, что он 10 лет назад вел дела против налоговой. Да, это лучше, чем ничего, но до каких пор при конкурсах на такие должности будут игнорироваться нормы законов? Вопрос риторический", - отмечает Гаврилечко.