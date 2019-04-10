На пост глави ДФС намагаються просунути заступника міністра фінансів Верланова, - експерт

Фото: Сергій Верланов (minfin.com.ua)

Експерт вважає Верланова протеже Маркарової на посаду голови ДФС

Міністр фінансів Оксана Маркарова намагається просунути на посаду голови ДФС свого заступника Сергія Верланова. Таку думку висловив економічний експерт Фонду суспільної безпеки Юрій Гаврилечко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

За його словами, поки в суспільстві йде активне обговорення майбутніх дебатів кандидатів у президенти, діючі чиновники активно включилися в боротьбу за крісло глави фіскальної служби.

"Чиновницька піраміда продовжує успішно жити в своєму світі, в якому лобіювання чиїхось інтересів є однією з обов'язкових умов при призначенні на вищу посаду, втім, як і особиста відданість. Зокрема, одним з основних можливих претендентів на посаду голови податкової у "знову розділеній" ДФС є Сергій Верланов, чинний заступник міністра фінансів і, очевидно, явний протеже голови цього фінансового відомства - Оксани Маркарової", - пише експерт.

Як зазначає Гаврилечко, Верланов в минулому адвокат, а його досвід роботи на державній службі не перевищує 1 року, що не відповідає умовам конкурсу.

"Як не дивно, але маючи всього 10 місяців роботи на посаді заступника міністра, він спокійно претендує на крісло голови податкової, однією з основних вимог до претендента на яке є 3 роки стажу на вищих державних посадах категорії "А" і "Б". Та й його багата адвокатська практика має досить віддалене відношення до податків, навіть якщо згадати про те, що він 10 років тому вів справи проти податкової. Так, це краще, ніж нічого, але до яких пір при конкурсах на такі посади будуть ігноруватися норми законів? Питання риторичне", - зазначає Гаврилечко.