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На пост генпрокурора США претендуют шесть кандидатов, - Bloomberg

Новости » Политика    09.11.2018 - 07:31
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Одним из наиболее вероятных кандидатов считается министр труда Алекса Акост

В США на должность генпрокурора претендуют сразу шесть кандидатов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Так, одним из наиболее вероятных кандидатов называют министра труда Алекса Акосту.

Министр труда Алекс Акоста, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи и судья Апелляционного суда США Эдит Джонс в списке кандидатов, которых сотрудники Белого дома и советники президента США Дональда Трампа, рассматривают на пост генерального прокурора США.

Кроме того, собеседники агентства называют кандидатами на должность генпроркурора Флориды Пэм Бонди и бывшего генпрокурора США Уильяма Барра.

Некоторые республиканцы в Сенате поддерживают Акосту и считают, что его будет легче утвердить на должность, так как он уже министр.

Отметим, врио генпророкурора был назначен глава аппарата Сешнса Мэтью Уитакер. 

Напомним, ранее сообщалось, что вчера Трамп уволил с поста прокурора и главы Министерства юстиции Джеффа Сешнса и назначил исполняющим обязанности Мэтью Уитакера.

Джефф Сешнс занял свой пост в феврале 2017 года. При его работе был назначен спецпрокурор Роберт Мюллер, который занимается расследованием возможного вмешательства РФ в выборы США 2016 года.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиДональд ТрампГенпрокурор
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