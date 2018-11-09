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На посаду генпрокурора США претендують шість кандидатів, - Bloomberg

Новини » Політика    09.11.2018 - 07:31
Фото: Дональд Трамп (nato.int)
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Одним з найбільш ймовірних кандидатів вважається міністр праці Алека Акост

У США на посаду генпрокурора претендують шість кандидатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, одним з найбільш ймовірних кандидатів називають міністра праці Алекса Акоста.

Міністр праці Алекс Акоста, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті і суддя Апеляційного суду США Едіт Джонс у списку кандидатів, яких співробітники Білого дому і радники президента США Дональда Трампа, розглядають на посаду генерального прокурора США.

Крім того, співрозмовники агентства називають кандидатами на посаду генпроркурора Флориди Пем Бонді і колишнього генпрокурора США Вільяма Барра.

Деякі республіканці в Сенаті підтримують Акоста і вважають, що його буде легше затвердити на посаду, так як він вже міністр.

Зазначимо, т.в.о. генпророкурора був призначений глава апарату Сешнса Метью Уітакер. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора Трамп звільнив з посади прокурора і глави Міністерства юстиції Джеффа Сешнса і призначив виконуючим обов'язки Метью Вітакера.

Джеф Сешнс зайняв свій пост в лютому 2017 року. При його роботі був призначений спецпрокурор Роберт Мюллер, який займається розслідуванням можливого втручання Росії у вибори США 2016 року.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампГенпрокурор
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