На посаду генпрокурора США претендують шість кандидатів, - Bloomberg

Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Одним з найбільш ймовірних кандидатів вважається міністр праці Алека Акост

У США на посаду генпрокурора претендують шість кандидатів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Так, одним з найбільш ймовірних кандидатів називають міністра праці Алекса Акоста.

Міністр праці Алекс Акоста, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті і суддя Апеляційного суду США Едіт Джонс у списку кандидатів, яких співробітники Білого дому і радники президента США Дональда Трампа, розглядають на посаду генерального прокурора США.

Крім того, співрозмовники агентства називають кандидатами на посаду генпроркурора Флориди Пем Бонді і колишнього генпрокурора США Вільяма Барра.

Деякі республіканці в Сенаті підтримують Акоста і вважають, що його буде легше затвердити на посаду, так як він вже міністр.

Зазначимо, т.в.о. генпророкурора був призначений глава апарату Сешнса Метью Уітакер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора Трамп звільнив з посади прокурора і глави Міністерства юстиції Джеффа Сешнса і призначив виконуючим обов'язки Метью Вітакера.

Джеф Сешнс зайняв свій пост в лютому 2017 року. При його роботі був призначений спецпрокурор Роберт Мюллер, який займається розслідуванням можливого втручання Росії у вибори США 2016 року.