Посприяв депортації 1700 осіб. Колаборанту в Херсонській області повідомили про підозру

Екс-начальнику колонії інкриміновано порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, підозрюваний з перших днів російської окупації перейшов на бік ворога. Згодом він обійняв псевдопосаду так званого "начальника Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области".

У підпорядкуванні незаконно створеного загарбниками органу були всі захоплені установи виконання покарань регіону.

На цій посаді підозрюваний керував незаконним переміщенням осіб, які утримувалися в установах кримінально-виконавчої служби.

Протягом жовтня-листопада минулого року за наказом підозрюваного будо депортовано до колоній РФ та тимчасово окупованих територій Україна понад 1700 осіб. Зокрема, їх незаконно вивезли з колоній Херсонської області та Снігурівської колонії Миколаївської області із застосуванням примусу на спецавтівках.

Наразі українській стороні вдалося встановити місця перебування 43 вивезених, доля інших залишається невідомою.

Херсонська область

Від початку російського вторгнення в Україну територія регіону перебуває під постійними ударами росіян. На початку березня минулого року ЗСУ втратили контроль над містом Херсон, при цьому російські війська окупували практично всю територію області. На початку листопада ЗСУ деокупували правобережну частину Херсонської області з Херсоном.

Однак лівий берег регіону досі перебуває під російською окупацією. Саме з цієї території росіяни практично щодня запускають безпілотники для розвідки.

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