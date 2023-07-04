Посодействовал депортации 1700 человек. Колаборанту в Херсонской области сообщили о подозрении

Экс-начальнику колонии инкриминируется нарушение законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый с первых дней российской оккупации перешел на сторону врага. Впоследствии он занял псевдодолжность так называемого "начальника Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области".

В подчинении незаконно созданного захватчиками органа были все захваченные учреждения исполнения наказаний региона.

На этой должности подозреваемый руководил незаконным перемещением лиц, которые содержались в учреждениях уголовно-исполнительной службы.

В течение октября-ноября прошлого года по приказу подозреваемого было депортировано в колонии РФ и временно оккупированных территорий Украины более 1700 человек. В частности, их незаконно вывезли из колоний Херсонской области и Снигиревской колонии Николаевской области с применением принуждения на спецавтомобилях.

Сейчас украинской стороне удалось установить места пребывания 43 вывезенных, судьба других остается неизвестной.

Херсонская область

С начала российского вторжения в Украину территория региона находится под постоянными ударами россиян. В начале марта прошлого года ВСУ потеряли контроль над городом Херсон, при этом российские войска оккупировали практически всю территорию области. В начале ноября ВСУ деоккупировали правобережную часть Херсонской области с Херсоном.

Однако левый берег региона до сих пор находится под российской оккупацией. Именно с этой территории россияне практически ежедневно запускают беспилотники для разведки.

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