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Поспорили из-за паркоместа: в Киеве владелец магазина напал на инспектора

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Киев, Среда 11 августа 2021 21:14
Поспорили из-за паркоместа: в Киеве владелец магазина напал на инспектора Фото: в Киеве инспектор по парковке и владелец магазина распылили друг у друга газ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве сегодня, 11 августа, произошел конфликт вблизи охотничьего магазина "Ибис" на бульваре Леси Украинки. Владелец магазина поспорил с инспектором из-за мест для парковки автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра столицы Виталия Кличко.

По информации Кличко, инспектор по парковке заметил, что возле магазина демонтируют антипарковочные столбики, и вызвал специалистов, которые начали замену поврежденных столбиков.

"В это время из "Ибиса" выбежал владелец сети и набросился на инспектора. И применил газовый баллончик. К нему присоединились охранники магазина. Инспектор был вынужден в ответ использовать средство индивидуальной защиты - газовый баллончик, который входит в комплект его снаряжения", - рассказал мэр Киева.

Полиция Киева пока не делала официальных заявлений по поводу этого инцидента. Однако в пресс-службе столичной полиции сказали РБК-Украина, что пока не владеют информацией об открытии уголовного производства по данному факту.

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Киев Виталий Кличко
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