Посперечалися через паркомісце: у Києві власник магазину напав на інспектора

У Києві сьогодні, 11 серпня, стався конфлікт поблизу мисливського магазину "Ібіс" на бульварі Лесі Українки. Власник магазину посперечався з інспектором через місця для паркування автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка .

За інформацією Кличка, інспектор із паркування помітив, що біля магазину демонтують антипаркувальні стовпчики, та викликав спеціалістів, які почали заміну пошкоджених стовпчиків.

"У цей час з "Ібісу" вибіг власник мережі та накинувся на інспектора. І застосував газовий балончик. До нього приєдналися охоронці магазину. Інспектор був змушений у відповідь використати засіб індивідуального захисту - газовий балончик, що входить в комплект його спорядження", - розповів мер Києва.

Поліція Києва поки не робила офіційних заяв з приводу цього інциденту. Однак в прес-службі столичної поліції сказали РБК-Україна, що поки не володіють інформацією про відкриття кримінального провадження за даним фактом.