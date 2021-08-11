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Посперечалися через паркомісце: у Києві власник магазину напав на інспектора

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Київ, Середа 11 серпня 2021 21:14
Посперечалися через паркомісце: у Києві власник магазину напав на інспектора Фото: у Києві інспектор з паркування та власник магазину розпилили один в одного газ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві сьогодні, 11 серпня, стався конфлікт поблизу мисливського магазину "Ібіс" на бульварі Лесі Українки. Власник магазину посперечався з інспектором через місця для паркування автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка.

За інформацією Кличка, інспектор із паркування помітив, що біля магазину демонтують антипаркувальні стовпчики, та викликав спеціалістів, які почали заміну пошкоджених стовпчиків.

"У цей час з "Ібісу" вибіг власник мережі та накинувся на інспектора. І застосував газовий балончик. До нього приєдналися охоронці магазину. Інспектор був змушений у відповідь використати засіб індивідуального захисту - газовий балончик, що входить в комплект його спорядження", - розповів мер Києва.

Поліція Києва поки не робила офіційних заяв з приводу цього інциденту. Однак в прес-службі столичної поліції сказали РБК-Україна, що поки не володіють інформацією про відкриття кримінального провадження за даним фактом.

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Київ Віталий Кличко
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