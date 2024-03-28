Посольство закликало громадян Казахстану покинути дві області України: яка причина
Громадян Казахстану закликають покинути територію Харківської та Одеської областей через безпекову ситуацію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство Казахстану в Україні.
"У зв'язку зі зростаючою напруженістю і нестабільною ситуацією з безпекою в Одеській і Харківській областях України, Посольство Республіки Казахстан в Україні рекомендує громадянам Казахстану розглянути можливість покинути ці області", - йдеться в заяві.
Дипломати додали, що для виїзду з України до Казахстану, громадяни республіки можуть скористатися наземними маршрутами, через Польщу або Молдову, далі комерційними авіасполученнями.
У разі виїзду через Польщу, громадянам Казахстану необхідно мати шенгенську візу, для в'їзду в Молдову віза не потрібна.
Ситуація на фронті
Нагадаємо, останні кілька місяців були складними для Сил оборони України. Зокрема 17 лютого довелося відійти з Авдіївки, яку обороняли з початку повномасштабного вторгнення.
Президент України Володимир Зеленський 11 березня заявив, що Силам оборони вдалося зупинити просування російської армії. За словами глави держави, ситуація на фронті набагато краща, "ніж в останні три місяці". Коментуючи ситуацію навколо Авдіївки, президент розповів, що росіяни не захопили її, а просто знищили, а потім зайшли.
Але сьогодні стало відомо, що РФ може готувати новий наступ. Президент Зеленський сказав, що українські військові змогли стабілізувати ситуацію на фронті.
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