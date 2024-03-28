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Посольство призвало граждан Казахстана покинуть две области Украины: какая причина

Четверг 28 марта 2024 19:48
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Посольство призвало граждан Казахстана покинуть две области Украины: какая причина Архивное фото: Посольство призвало граждан Казахстана покинуть две области Украины (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Граждан Казахстана призывают покинуть территорию Харьковской и Одесской областей из-за ситуации с безопасностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Посольство Казахстана в Украине.

"В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины, Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть эти области", - говорится в заявлении.

Дипломаты добавили, что для выезда из Украины в Казахстан, граждане республики могут воспользоваться наземными маршрутами, через Польшу или Молдову, далее коммерческими авиасообщениями.

В случае выезда через Польшу, гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу, для въезда в Молдову виза не нужна.

Ситуация на фронте

Напомним, последние несколько месяцев были сложными для сил обороны Украины. В частности, 17 февраля пришлось отойти из Авдеевки, которую обороняли с начала полномасштабного вторжения.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 марта заявил, что Силам обороны удалось остановить продвижение российской армии. По словам главы государства, ситуация на фронте намного лучше, "чем в последние три месяца". Комментируя ситуацию вокруг Авдеевки, президент рассказал, что россияне не захватили ее, а просто уничтожили, а затем вошли.

Но сегодня стало известно, что РФ может готовить новое наступление. Президент Зеленский сказал, что украинские военные смогли стабилизировать ситуацию на фронте.

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