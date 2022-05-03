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Посольство Венгрии назвало заявления Данилова клеветой и хочет объяснений

Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Венгерская сторона возмущена заявлениями секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о том, что Будапешт якобы заранее знал о российском вторжении. И якобы хотел завладеть частью территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook венгерского посольства.

"Эти утверждения об Венгрии содержат обвинения, которые являются ложными и необоснованными, а также разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении, страдающем от войны", - говорится в заявление.

Посольство также назвало слова Данилова "лживой клеветой" и потребовало от него отозвать свои заявления.

"Поскольку это не первый случай, когда отдельные представители руководства Украины высказываются таким образом о Венгрии, которая является членом НАТО и ЕС, которая уже много раз доказывала свою поддержку и солидарность с Украиной, наше посольство ожидает объяснений от компетентных руководителей Украины, как они представляют формирование наших двусторонних и добрососедских отношений в будущем в свете произнесенного", - отметили в посольстве.

Напомним, накануне Данилов в эфире телемарафона заявил, что Венгрия знала о планах президента России Владимира Путина о вторжении в Украину и хотела завладеть частью украинских территорий.

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СНБОВенгрияАлексей ДаниловВойна России против Украины