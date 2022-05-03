RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посольство Угорщини назвало заяви Данілова наклепом і хоче пояснень

Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Угорська сторона обурена заявами секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексія Данілова про те, що Будапешт нібито заздалегідь знав про російське вторгнення. І нібито хотів заволодіти частиною територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook угорського посольства.

"Ці твердження про Угорщину містять звинувачення, які є неправдивими і необґрунтованими, а також розпалюють ненависть проти угорського народу та Угорщини в українській громадській думці, яка страждає від війни", - йдеться в заяву.

Посольство також назвало слова Данілова "брехливим наклепом" і вимагає від нього відкликати свої заяви.

"Оскільки це не перший випадок, коли окремі представники керівництва України висловлюються таким чином про Угорщини, яка є членом НАТО і ЄС, яка вже багато разів доводила свою підтримку і солідарність з Україною, наше посольство чекає пояснень від компетентних керівників України, як вони являють формування наших двосторонніх і добросусідських відносин у майбутньому у світлі сказаного", - зазначили в посольстві.

Нагадаємо, напередодні Данілов в ефірі телемарафону заявив, що Угорщина знала про плани президента Росії Володимира Путіна про вторгнення в Україну і хотіла заволодіти частиною українських територій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОУгорщинаОлексій ДаніловВійна Росії проти України