Посольство Угорщини назвало заяви Данілова наклепом і хоче пояснень

Угорська сторона обурена заявами секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексія Данілова про те, що Будапешт нібито заздалегідь знав про російське вторгнення. І нібито хотів заволодіти частиною територій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook угорського посольства.
"Ці твердження про Угорщину містять звинувачення, які є неправдивими і необґрунтованими, а також розпалюють ненависть проти угорського народу та Угорщини в українській громадській думці, яка страждає від війни", - йдеться в заяву.
Посольство також назвало слова Данілова "брехливим наклепом" і вимагає від нього відкликати свої заяви.
"Оскільки це не перший випадок, коли окремі представники керівництва України висловлюються таким чином про Угорщини, яка є членом НАТО і ЄС, яка вже багато разів доводила свою підтримку і солідарність з Україною, наше посольство чекає пояснень від компетентних керівників України, як вони являють формування наших двосторонніх і добросусідських відносин у майбутньому у світлі сказаного", - зазначили в посольстві.
Нагадаємо, напередодні Данілов в ефірі телемарафону заявив, що Угорщина знала про плани президента Росії Володимира Путіна про вторгнення в Україну і хотіла заволодіти частиною українських територій.
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