Посольство України не радить українцям планувати поїздки в Ізраїль: причина

Українців закликають утриматись від поїздок до Ізраїлю через складнощі з перельотами. Більшість іноземних компаній відмовилася літати у цьому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука під час брифінгу.
"Небажано зараз планувати поїздку до Ізраїлю, виходячи не тільки з безпекових питань, але й через складнощі ситуації, оскільки більшість іноземних авіакомпаній відмовилася літати", - зазначив український посол.
За його словами, це пов'язано зі страховками, які не всі можуть придбати для себе. Тобто це здорожчує перельоти.
Він порадив українцям, які знаходяться наразі в Ізраїлі та не можуть вилетіти, купувати квитки ізраїльських авіакомпаній: El Al, Israir та інших лоукостів, які літають безперешкодно і не мають проблем із перельотами.
Нагадаємо, що після ліквідації лідера ХАМАСу Ісмаїла Ганії та командира "Хезболли" Фуада Шукри, Іран почав активно готуватися до "відповіді" Ізраїлю. Він запросив радари та системи ППО у Росії.
Зокрема, в МЗС Ірану анонсували, що відповідь на вбивство Ганії буде у "потрібний час".
Раніше ми повідомляли, що Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) заявила про готовність здійснити атаку на будь-яку точку Лівану, Гази та Близького Сходу. Вона перебуває у стані підвищеної бойової готовності.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.