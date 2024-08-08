Посольство України не радить українцям планувати поїздки в Ізраїль: причина

"Небажано зараз планувати поїздку до Ізраїлю, виходячи не тільки з безпекових питань, але й через складнощі ситуації, оскільки більшість іноземних авіакомпаній відмовилася літати", - зазначив український посол.

За його словами, це пов'язано зі страховками, які не всі можуть придбати для себе. Тобто це здорожчує перельоти.

Він порадив українцям, які знаходяться наразі в Ізраїлі та не можуть вилетіти, купувати квитки ізраїльських авіакомпаній: El Al, Israir та інших лоукостів, які літають безперешкодно і не мають проблем із перельотами.