Посольство України в Ізраїлі розкритикувало Єрусалим за проросійську позицію

Як пише посольство, суперечливі події відбулись в першій половині поточного року й збіглись з майже повною відсутністю ізраїльської гуманітарної допомоги Україні.

"Серед них особливо слід відзначити безрезультатний візит міністра закордонних справ Ізраїлю до України в лютому цього року та низку інтерв'ю прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу ізраїльським засобам масової інформації, зокрема останнє - з Jerusalem Post від 22 червня", - пише посольство.

Заяви ізраїльського прем'єра, як відзначає посольство, завжди були спрямовані на виправдання бездіяльності Єрусалиму в наданні оборонної допомоги нашій країні. Спочатку аргументи були зосереджені довкола відносин Ізраїлю з Росією в Сирії та крихкого становища єврейського населення в Російській Федерації. В останньому інтерв'ю з'явилися вигадані припущення, які припускають передачу західного озброєння з поля бою в Україні сирійському та іранському режимам.

"Більше того, нещодавно ізраїльський уряд успішно провів два раунди політичних переговорів на високому рівні з Міністерством закордонних справ Росії. Крім того, була досягнута домовленість про створення ще однієї російської дипломатичної місії в Єрусалимі, для якої навіть була безкоштовно виділена земля, що було представлено Міністерством закордонних справ як "велике досягнення", - додає посольство.

Також варто відзначити нехтування моральними межами багатьма ізраїльськими чиновниками, які взяли участь у дипломатичному прийомі влаштованому російським посольством в Єрусалимі тиждень тому. Зокрема МЗС Ізраїлю ігнорує регулярні антисемітські заяви російського диктатора Володимира Путіна.

"У той час як демократичні країни накладають санкції на Росію як на країну-терориста, яка щодня скоює військові злочини, Ізраїль не запровадив жодних санкцій, більше того, за останні два роки він збільшив двосторонню торгівлю з кривавим московським режимом", - пише пресслужба посольства.

У той час, коли Російська Федерація завдає ракетні удари по території України, Ізраїль прикривається словесною демагогією про свій нейтралітет та активно налагоджує відносини з Кремлем.

Посольство, зі свого боку, розцінює "нейтралітет" ізраїльського уряду як чітку проросійську позицію.

"На жаль, ізраїльський уряд мало зважає на думку власного народу та ігнорує заклики світової єврейської діаспори, яка однозначно підтримує Україну в її боротьбі з російським державним тероризмом. Ми закликаємо ізраїльський уряд змінити свою позицію і підтримати Україну оборонними засобами, підтримати її у боротьбі з російським державним тероризмом", - пише посольство України в Ізраїлі.