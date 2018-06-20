Посольство Украины в РФ просит у Московского суда разрешения на встречу с Сущенко

Москва обещает дать ответ относительно посещения Сущенко 21 июня

Посольство Украины в Российской Федерации (РФ) повторно обратилось в мосгорсуда с просьбой предоставить разрешение на встречу с украинским политзаключенным Романом Сущенко. Об этом сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова Facebook.

"Посольство Украины повторно обратилось в Московский городской суд с просьбой предоставить разрешение на встречу с Романом Сущенко. Ответ обещают завтра, 21 июня 2018 в 9:00", - сообщила Денисова.

Посольство України повторно звернулося до Московського міського суду з проханням надати дозвіл на зустріч із Романом Сущенком. Відповідь обіцяють завтра, 21 червня о 9.00 Опубліковано Людмилою Денісовою 20 червня 2018 р.

Напомним, ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова констатировала невыполнение договоренностей по визитов к украинским политзаключенным в Российской Федерации.

Также Денисова обратилась к руководителю Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с просьбой посетить украинских политзаключенных в России.