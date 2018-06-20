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Посольство України в РФ просить у Московського суду дозволу на зустріч із Сущенком

НовиниСуспільство    20.06.2018 - 15:54
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Москва обіцяє дати відповідь щодо відвідування Сущенка 21 червня

Посольство України у Російській Федерації (РФ) повторно звернулося до Московського міськсуду з проханням надати дозвіл на зустріч із українським політв'язнем  Романом Сущенком. Про це повідомила уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова у  Facebook.

"Посольство України повторно звернулося до Московського міського суду з проханням надати дозвіл на зустріч із Романом Сущенком. Відповідь обіцяють завтра, 21 червня 2018 о 9:00", - повідомила Денісова.

 

Посольство України повторно звернулося до Московського міського суду з проханням надати дозвіл на зустріч із Романом Сущенком. Відповідь обіцяють завтра, 21 червня о 9.00

Опубліковано Людмилою Денісовою 20 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова констатувала невиконання домовленостей щодо візитів до українських політв'язнів у Російській Федерації.

Також Денісова звернулася до керівника Регіональної делегації Міжнародного Комітету Червоного Хреста в РФ, Білорусі і Молдові Магне Барту з проханням відвідати українських політв'язнів в Росії.

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Теги публікації: политзаключенные, Роман Сущенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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