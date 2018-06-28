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Посольство Украины в РФ направило ноту МИД РФ относительно допуска Денисовой к Сенцову

НовостиОбщество    28.06.2018 - 14:34
Фото: украинское посольство в столице РФ (РБК-Украина)
Фото: украинское посольство в столице РФ (РБК-Украина)

МИД Украины также требует беспрепятственного доступа Денисовой к Сенцову

Посольство Украины в РФ направило очередную ноту Министерству иностранных дел (МИД) РФ с решительным протестом относительно недопуска украинского омбудсмена Людмилы Денисовой к украинскому политзаключенному Олегу Сенцову. Об этом сообщает сайт украинского омбудсмена.

"Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в рамках мониторинговых визитов 28 июня осуществила очередную попытку посетить гражданина Украины Олега Сенцова. По непонятным для Украины причинами, несмотря на выполнение Посольством предусмотренных формальностей, администрация пенитенциарного заведения отказала в посещении Людмиле Денисовой Олега Сенцова", - говорится в обращении.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в своем Twitter написала, что МИД требует беспрепятственный допуск Денисовой к Сенцову.

"РФ продолжает свои политические игры. Цена - человеческая жизнь. Требуем обеспечить беспрепятственный допуск Денисовой к украинским политзаключенным", - говорится в сообщении.

 

Посольство Украины в РФ также отмечает, что данная ситуация свидетельствует о нежелании российской стороны содействовать украинскому омбудсмену в реализации достигнутых договоренностей между президентом Украины Петром Порошенко и президентом РФ Владимиром Путиным, что ведет к их срыву.

"Учитывая указанное, украинская сторона выразила решительный протест и призвала РФ к немедленному принятию решения по допуску Людмилы Денисовой в отношении гражданина Украины Олега Сенцова. А также в нормализации ситуации с осуществлением других мониторинговых визитов омбудсменов двух стран", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисову не пустили к Сенцова.

 

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Теги публикации: Российская Федерация, посольство, Олег Сенцов, Денисова  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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