Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Посольство Украины попросило ускорить решение по допуску к Сущенко

НовостиПолитика    22.06.2018 - 10:55
Фото: Роман Сущенко (webscreenshot youtube.com/ТСН)
Фото: Роман Сущенко (webscreenshot youtube.com/ТСН)

Решение о допуске к Роману Сущенко до сих пор не принято

Посольство Украины попросило Московский городской суд ускорить решение по допуску к политзаключенному Роману Сущенко. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова. 

"С 9 утра звоню в Московский городской суд, на рассмотрении которого сейчас ходатайство посольства Украины о моем визите к Роману Сущенко. Ответ один - решение по вашему вопросу не принято. На месте никого, кроме секретарей, нет, все на заседаниях. Поэтому посольство Украины направило срочное письмо председателю суда Ольге Егоровой (с копией на ФСИН) с просьбой ускорить решение по этому вопросу", - сообщила Денисова.

 

З 9-ї ранку телефоную до Московського міського суду, на розгляді якого зараз клопотання Посольства України про мій...

Опубліковано Людмилою Денісовою 22 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что посольство Украины в РФ просит у Московского суда разрешение на встречу с Сущенко.

 

У Сенцова проблемы с почками и сердцем, - Денисова Посольство Украины направило ноту в МИД РФ о содействии в визитах к политзаключенным
Теги публикации: посольство, Денисова, Роман Сущенко  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Гей-парад в Киеве": "Квартал 95" показал альтернативную версию прайда (видео)
Держалась за утонувшего отца: в Запорожской области спасли из моря маленькую девочку
Церковные обряды: стало известно, сколько стоят крестины и венчание в Киеве
"Разнести в пух и прах": Кикабидзе предсказал скорый распад России
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь