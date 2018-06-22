Посольство Украины попросило ускорить решение по допуску к Сущенко

Решение о допуске к Роману Сущенко до сих пор не принято

Посольство Украины попросило Московский городской суд ускорить решение по допуску к политзаключенному Роману Сущенко. Об этом в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"С 9 утра звоню в Московский городской суд, на рассмотрении которого сейчас ходатайство посольства Украины о моем визите к Роману Сущенко. Ответ один - решение по вашему вопросу не принято. На месте никого, кроме секретарей, нет, все на заседаниях. Поэтому посольство Украины направило срочное письмо председателю суда Ольге Егоровой (с копией на ФСИН) с просьбой ускорить решение по этому вопросу", - сообщила Денисова.

З 9-ї ранку телефоную до Московського міського суду, на розгляді якого зараз клопотання Посольства України про мій... Опубліковано Людмилою Денісовою 22 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что посольство Украины в РФ просит у Московского суда разрешение на встречу с Сущенко.