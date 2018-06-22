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Посольство України просить прискорити рішення щодо допуску до Сущенка

НовиниПолітика    22.06.2018 - 10:55
Фото: Роман Сущенко (webscreenshot youtube.com/ТСН)
Фото: Роман Сущенко (webscreenshot youtube.com/ТСН)

Рішення про допуск до Романа Сущенка досі не прийнято

Посольство України попросило Московський міський суд прискорити рішення щодо допуску до політв'язня Романа Сущенка. Про це у Facebook повідомила уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова.

"З 9 ранку дзвоню до Московського міського суду, на розгляді якого зараз клопотання посольства України про мій візит до Романа Сущенка. Відповідь одна - рішення за вашим питанням не прийнято. На місці нікого, крім секретарів, немає, всі на засіданнях. Тому посольство України направило терміновий лист голові суду Ользі Єгоровій (з копією на ФСВП) з проханням прискорити рішення з цього питання", - повідомила Денисова.

 

З 9-ї ранку телефоную до Московського міського суду, на розгляді якого зараз клопотання Посольства України про мій...

Опубліковано Людмилою Денісовою 22 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посольство України в РФ просить у Московського суду дозвіл на зустріч з Сущенком.

 

У Сенцова проблеми з нирками та серцем, - Денісова Посольство України направило ноту до МЗС РФ щодо сприяння у візитах до політв'язнів
Теги публікації: посольство, Денисова, Роман Сущенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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