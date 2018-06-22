Посольство України просить прискорити рішення щодо допуску до Сущенка

Рішення про допуск до Романа Сущенка досі не прийнято

Посольство України попросило Московський міський суд прискорити рішення щодо допуску до політв'язня Романа Сущенка. Про це у Facebook повідомила уповноважений Верховної ради України з прав людини Людмила Денисова.

"З 9 ранку дзвоню до Московського міського суду, на розгляді якого зараз клопотання посольства України про мій візит до Романа Сущенка. Відповідь одна - рішення за вашим питанням не прийнято. На місці нікого, крім секретарів, немає, всі на засіданнях. Тому посольство України направило терміновий лист голові суду Ользі Єгоровій (з копією на ФСВП) з проханням прискорити рішення з цього питання", - повідомила Денисова.

З 9-ї ранку телефоную до Московського міського суду, на розгляді якого зараз клопотання Посольства України про мій... Опубліковано Людмилою Денісовою 22 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посольство України в РФ просить у Московського суду дозвіл на зустріч з Сущенком.