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Посольство України відреагувало на те, що Daily Mail назвало Крим російським

Новини » Політика     13.01.2020 - 20:27
Посольство України відреагувало на те, що Daily Mail назвало Крим російським
Ілюстративне фото (wikimapia)

Видання закликали виправити некоректну інформацію

Посольство України у Великобританії відреагувало на публікацію видання Daily Mail, яке назвало Крим територією Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства.

Українські дипломати закликали виправити публікацію, а також нагадало, що весь світ знає, що Крим - український.

"Весь світ знає, що Крим - це Україна. Прикро, що видання Daily Mail все ще не знає цього. Будь ласка, внесіть необхідні правки, щоб не вводити в оману своїх читачів!" - йдеться в заяві посольства.

Так, у матеріалі про місячне затемнення 11 січня була розміщена фотографія з підписом "Небесне явище у селі Клинівка Сімферопольського району Криму, Росія". Зазначимо, що згодом видання публікацію виправило, однак не вказало, що Крим - це територія України.

Посольство України відреагувало на те, що Daily Mail назвало Крим російськимРаніше у Чехії в Центрі досліджень Геополітики та Політичної географії Празького університету дослідник зобразив на мапі Крим таким же кольором, як і Російську Федерацію (РФ).

РБК-Україна писало, що Monobank опублікував карту України без півострова Крим, але потім швидко виправив свою помилку.

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