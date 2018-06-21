Посольство Украины направило ноту в МИД РФ о содействии в визитах к политзаключенным

В частности, речь идет о Сенцове, Клыхе, Кольченко и Балухе

Посольство Украины направило ноту в Министерство иностранных дел (МИД) Российской Федерации по содействию уполномоченному Верховной рады Украины по правам человека Людмиле Денисовой в визитах к украинским политзаключенным. Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Посольство Украины направило очередную ноту в МИД РФ с просьбой содействовать моему первоочередному посещению пенитенциарных учреждений, где отбывают наказание Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко и Владимир Балух", - написала она.

Посольство Украины направило очередную ноту в МИД РФ с просьбой содействовать моему первоочередном посещению пенитенциарных... Опубликовано Людмилой Денисовой 21 июня 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что Денисова инициирует обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с ситуацией с политзаключенным Олегом Сенцовым.