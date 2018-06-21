Посольство України направило ноту до МЗС РФ щодо сприяння у візитах до політв'язнів

Зокрема, мова йде про Сенцова Клиха, Кольченка та Балуха

Посольство України направило ноту до Міністерства закордонних справ (МЗС) Російської Федерації щодо сприяння уповноваженому Верховної ради України з прав людини Людмилі Денісовій у візитах до українських політв'язнів. Про це Денісова повідомила у Facebook.

"Посольство України направило чергову ноту до МЗС РФ з проханням сприяти моєму першочерговому відвідуванню пенітенціарних установ, де відбувають покарання Олег Сенцов, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Володимир Балух", - написала вона.

Посольство України направило чергову ноту до МЗС РФ з проханням сприяти моєму першочерговому відвідуванню пенітенціарних... Опубліковано Людмилою Денісовою 21 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Денісова ініціює звернення в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у зв'язку з ситуацією з політв'язнем Олегом Сенцовим.