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Посольство України направило ноту до МЗС РФ щодо сприяння у візитах до політв'язнів

НовиниПолітика    21.06.2018 - 14:14
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)
Фото: Людмила Денісова (facebook.com/denisovamlsp)

Зокрема, мова йде про Сенцова Клиха, Кольченка та Балуха

Посольство України направило ноту до Міністерства закордонних справ (МЗС) Російської Федерації щодо сприяння уповноваженому Верховної ради України з прав людини Людмилі Денісовій у візитах до українських політв'язнів. Про це Денісова повідомила у Facebook.

"Посольство України направило чергову ноту до МЗС РФ з проханням сприяти моєму першочерговому відвідуванню пенітенціарних установ, де відбувають покарання Олег Сенцов, Станіслав Клих, Олександр Кольченко та Володимир Балух", - написала вона.

 

Посольство України направило чергову ноту до МЗС РФ з проханням сприяти моєму першочерговому відвідуванню пенітенціарних...

Опубліковано Людмилою Денісовою 21 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Денісова ініціює звернення в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) у зв'язку з ситуацією з політв'язнем Олегом Сенцовим

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Теги публікації: Російська Федерація, Денисова, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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