Посольство Украины в Москве обклеили плакатами. МИД считает это провокацией

"30 и 31 марта в Москве неизвестные расклеили на заборах напротив здания Посольства Украины в РФ плакаты с фотографиями дипломатов посольства и комментариями оскорбительного характера. Были также нанесены повреждения служебному авто украинской дипмиссии, которое находилось на стоянке в городе", - говорится в сообщении.

МИД Украины рассматривает данную провокацию как очередное грубое нарушение Россией положений Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В соглашении содержатся обязательства принимающей стороны предотвращать любые нарушения спокойствия диппредставительств или оскорбление их достоинства, предоставление гарантий безопасности, неприкосновенности и уважения дипломатического агента.

"Требуем от российской стороны принять безотлагательные меры для проведения тщательного расследования случившегося, привлечения виновных к ответственности, предотвращения в дальнейшем подобных акций и обеспечения условий для личной безопасности и неприкосновенности украинских дипломатов в РФ", - говорится в сообщении.

Фото: плакаты на здании посольства Украины в Москве (facebook.com/RomanTsymbaliuk)