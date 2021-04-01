Посольство України в Москві обклеїли плакатами. МЗС вважає це провокацією

"30 і 31 березня в Москві невідомі розклеїли на парканах навпроти будівлі Посольства України в РФ плакати з фотографіями дипломатів посольства і коментарями образливого характеру. Були також нанесені ушкодження службовій авто української дипмісії, яке перебувало на стоянці в місті", - йдеться в повідомленні.

МЗС України розглядає дану провокацію як чергове грубе порушення Росією положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року. В угоді містяться зобов'язання приймаючої сторони запобігати будь-які порушення спокою диппредставництв чи образу їх гідності, надання гарантій безпеки, недоторканності і поваги дипломатичного агента.

"Вимагаємо від російської сторони вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося, притягнення винних до відповідальності, запобігання надалі таких акцій і забезпечення умов для особистої безпеки і недоторканності українських дипломатів у РФ", - йдеться в повідомленні.

Фото: плакати на будівлі посольства України в Москві (facebook.com/RomanTsymbaliuk)