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Посольство України в Москві обклеїли плакатами. МЗС вважає це провокацією

Автор: РБК-Україна

У Москві 30 і 31 березня невідомі обклеїли плакатами посольство України в Росії. Міністерство закордонних справ України направило РФ ноту протесту з закликом розслідувати проведення антиукраїнської акції.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

"30 і 31 березня в Москві невідомі розклеїли на парканах навпроти будівлі Посольства України в РФ плакати з фотографіями дипломатів посольства і коментарями образливого характеру. Були також нанесені ушкодження службовій авто української дипмісії, яке перебувало на стоянці в місті", - йдеться в повідомленні.

МЗС України розглядає дану провокацію як чергове грубе порушення Росією положень Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року. В угоді містяться зобов'язання приймаючої сторони запобігати будь-які порушення спокою диппредставництв чи образу їх гідності, надання гарантій безпеки, недоторканності і поваги дипломатичного агента.

"Вимагаємо від російської сторони вжити невідкладних заходів для проведення ретельного розслідування того, що сталося, притягнення винних до відповідальності, запобігання надалі таких акцій і забезпечення умов для особистої безпеки і недоторканності українських дипломатів у РФ", - йдеться в повідомленні.

Фото: плакати на будівлі посольства України в Москві (facebook.com/RomanTsymbaliuk)

Нагадаємо, в середині березня Посольство Росії в Україні обклеїли плакатами з фотографіями дипломатів представництва і коментарями образливого характеру. У зв'язку з цим тимчасового повіреного у справах України Василя Покотило викликали в російський МЗС.

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Новини України посольствоМЗСРосійська Федерація
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