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Посольство Украины в Австралии приостановило консульский прием: куда обращаться

Новина українською →
Австралия, Вторник 14 сентября 2021 09:31
Посольство Украины в Австралии приостановило консульский прием: куда обращаться Фото: посольство Украины в Австралии приостановило консульский прием (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Украинское посольство в Австралии временно прекратило консульский прием граждан из-за продолжения локдауна в столице страны. Ограничение будет действовать до 18 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства.

"В связи с продлением в Австралийской столичной территории локдауна включительно до 15.10.2021 консульский прием граждан в посольстве Украины в Австралии будет приостановлен до 18.10.2021", - говорится в сообщении.

Граждане могут обратиться в посольство следующим образом:

  • на горячую телефонную линию по номеру: 0452664592;
  • почтой по адресу: GPO BOX 1567, Canberra, Australian Capital Territory, 2601, Australia, Level 12, St George Centre, 60 Marcus Clarke Street, Canberra, Australian Capital Territory, Australia, 2601;
  • по электронной почте: consul_au@mfa.gov.ua

Напомним, недавно в Австралии выявили рекордное количество новых случаев коронавирус на фоне вспышки нового "Дельта"-штамма.

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