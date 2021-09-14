Посольство Украины в Австралии приостановило консульский прием: куда обращаться
Фото: посольство Украины в Австралии приостановило консульский прием (GettyImages)
Украинское посольство в Австралии временно прекратило консульский прием граждан из-за продолжения локдауна в столице страны. Ограничение будет действовать до 18 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства.
"В связи с продлением в Австралийской столичной территории локдауна включительно до 15.10.2021 консульский прием граждан в посольстве Украины в Австралии будет приостановлен до 18.10.2021", - говорится в сообщении.
Граждане могут обратиться в посольство следующим образом:
- на горячую телефонную линию по номеру: 0452664592;
- почтой по адресу: GPO BOX 1567, Canberra, Australian Capital Territory, 2601, Australia, Level 12, St George Centre, 60 Marcus Clarke Street, Canberra, Australian Capital Territory, Australia, 2601;
- по электронной почте: consul_au@mfa.gov.ua
Напомним, недавно в Австралии выявили рекордное количество новых случаев коронавирус на фоне вспышки нового "Дельта"-штамма.