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Посольство України в Австралії призупинило консульський прийом: куди звертатися

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Австралія, Вівторок 14 вересня 2021 09:31
Посольство України в Австралії призупинило консульський прийом: куди звертатися Фото: посольство України в Австралії призупинило консульський прийом (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українське посольство в Австралії тимчасово припинило консульський прийом громадян через продовження локдауну в столиці країни. Обмеження буде діяти до 18 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства.

"У зв'язку з продовженням в Австралійській столичній території локдауну включно до 15.10.2021 консульський прийом громадян в посольстві України в Австралії буде призупинено до 18.10.2021", - йдеться в повідомленні.

Громадяни можуть звернутися до посольства наступним чином:

  • на гарячу телефонну лінію за номером: 0452664592;
  • поштою за адресою: GPO BOX 1567, Canberra, Australian Capital Territory, 2601, Australia, Level 12, St. George Centre, 60 Marcus Clarke Street, Canberra, Australian Capital Territory, Australia, 2601;
  • електронною поштою: consul_au@mfa.gov.ua

Нагадаємо, нещодавно в Австралії виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу на тлі спалаху нового "Дельта"-штаму.

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