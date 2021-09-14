Посольство України в Австралії призупинило консульський прийом: куди звертатися
Фото: посольство України в Австралії призупинило консульський прийом (GettyImages)
Українське посольство в Австралії тимчасово припинило консульський прийом громадян через продовження локдауну в столиці країни. Обмеження буде діяти до 18 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства.
"У зв'язку з продовженням в Австралійській столичній території локдауну включно до 15.10.2021 консульський прийом громадян в посольстві України в Австралії буде призупинено до 18.10.2021", - йдеться в повідомленні.
Громадяни можуть звернутися до посольства наступним чином:
- на гарячу телефонну лінію за номером: 0452664592;
- поштою за адресою: GPO BOX 1567, Canberra, Australian Capital Territory, 2601, Australia, Level 12, St. George Centre, 60 Marcus Clarke Street, Canberra, Australian Capital Territory, Australia, 2601;
- електронною поштою: consul_au@mfa.gov.ua
Нагадаємо, нещодавно в Австралії виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу на тлі спалаху нового "Дельта"-штаму.