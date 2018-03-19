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Посольство Турции в Дании забросали "коктейлями Молотова"

НовостиПроисшествия    19.03.2018 - 10:17
Фото: полиция Дании (politi.dk)
Фото: полиция Дании (politi.dk)

В результате нападения на посольство Турции пострадавших нет

В Копенгагене двое неизвестных забросали посольство Турции в Дании так называемыми "коктейлями Молотова", пострадавших в результате инцидента нет, передает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что не менее двух человек напали на посольство Турции в Копенгагене с "коктейлями Молотова" утром в понедельник. В результате нападения незначительно пострадал фасад здания, по данным полиции, обошлось без потерпевших.

Также сообщается, что во время нападения в здании посольства Турции в Дании никого не было. На месте происшествия находится полиция, на данный момент никто не задержан.

Напомним, 11 марта в Берлине (Германия) неизвестные подожгли турецкую мечеть. За день до этого в немецком городе Лауффен-на-Неккари в земле Баден-Вюртемберг турецкую мечеть также забросали "коктейлями Молотова". По данным полиции, пока неясно, носит ли это нападение исламофобский характер.

 

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Теги: Турция, посольство, Дания
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