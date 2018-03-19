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Інтерв'ю

Посольство Туреччини в Данії закидали "коктейлями Молотова"

НовиниНадзвичайні події    19.03.2018 - 10:17
Фото: поліція Данії (politi.dk)
Фото: поліція Данії (politi.dk)

В результаті нападу на посольство Туреччини постраждалих немає

У Копенгагені двоє невідомих закидали посольство Туреччини в Данії так званими "коктейлями Молотова", постраждалих в результаті інциденту немає, передає Reuters з посиланням на місцеву поліцію.

Повідомляється, що не менше двох осіб напали на посольство Туреччини в Копенгагені з "коктейлями Молотова" вранці в понеділок. В результаті нападу незначно постраждав фасад будинку, за даними поліції, обійшлося без потерпілих.

Також повідомляється, що під час нападу в приміщенні посольства Туреччини в Данії нікого не було. На місці події перебуває поліція, на даний момент ніхто не затриманий.

Нагадаємо, 11 березня в Берліні (Німеччина) невідомі підпалили турецьку мечеть. За день до цього в німецькому місті Лауффен-на-Неккарі в землі Баден-Вюртемберг турецьку мечеть також закидали "коктейлями Молотова". За даними поліції, поки неясно, чи носить цей напад ісламофобскій характер.

 

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Теги: Турция, посольство, Дания
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