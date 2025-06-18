Посольство США засудило смертоносну атаку на Київ: це суперечить заклику Трампа

Смертоносний удар по Києву

Нагадаємо, в ніч на 17 червня російські загарбники атакували столицю України дронами та ракетами різних типів.

Всього минулої ночі росіяни випустили по Україні 440 безпілотників та 32 ракети, серед них "Кинджали", "Калібри", крилаті Х-101, керовані авіаційні Х-59/69 та протирадіолокаційна Х-31П.

У Києві ворожа ракета зруйнувала вщент частину багатоповерхового будинку - з 9 по 1 поверх.

Станом на ранок 18 червня там досі триває розбір завалів та пошук тіл жертв. Внаслідок удару по будинку загинули 19 осіб, загалом у Києві понад 20 жертв.

Як виглядає будинок у Києві після прямого влучання балістики - у матеріалі РБК-Україна.

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