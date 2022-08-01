Посольство США о запуске "зернового коридора": мир будет наблюдать за исполнением соглашения

Посольство США в Украине поздравило запуск "зернового коридора" и заявило, что мир будет наблюдать за исполнением соглашения сторонами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление дипломатического ведомства в Twitter.
"Мы приветствуем отправку первого судна из черноморских портов Украины после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Мир будет наблюдать за продолжением выполнения этого соглашения", - отметили дипломаты.
В посольстве добавили, что это соглашение крайне важно, поскольку оно поможет "накормить людей во всем мире миллионами тонн заблокированного украинского зерна".
Напомним, первое судно с украинским зерном вышло в море сегодня утром. На его борту находится 26 тысяч тонн кукурузы.
Подробнее о возобновлении экспорта украинского зерна можно узнать в материале РБК-Украина.
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