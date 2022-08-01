Посольство США о запуске "зернового коридора": мир будет наблюдать за исполнением соглашения

Посольство США в Украине поздравило запуск "зернового коридора" и заявило, что мир будет наблюдать за исполнением соглашения сторонами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление дипломатического ведомства в Twitter.

"Мы приветствуем отправку первого судна из черноморских портов Украины после полномасштабного вторжения России 24 февраля. Мир будет наблюдать за продолжением выполнения этого соглашения", - отметили дипломаты. В посольстве добавили, что это соглашение крайне важно, поскольку оно поможет "накормить людей во всем мире миллионами тонн заблокированного украинского зерна".