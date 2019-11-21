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США стоят на стороне украинцев в стремлениях Евромайдана, - посольство

Новости » Политика     21.11.2019 - 12:40
США стоят на стороне украинцев в стремлениях Евромайдана, - посольство
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Посольство США записало обращение ко Дню достоинства и свободы

В четверг, 21 ноября, посольство США записало обращение для украинцев ко Дню достоинства и свободы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства в Twitter.

Обращение приурочено к шестой годовщине Евромайдана.

"Шесть лет назад в этот день отважные украинцы, полны решимости достичь лучшего, европейского будущего, собрались на Майдане и начали требовать изменений. США твердо стоят на стороне украинцев, которые продолжают ежедневно работать ради воплощения в жизнь стремлений Евромайдана", - говорится в обращении.

Напомним, сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День достоинства и свободы. Это праздник в честь начала двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции достоинства (2013 года).

Целью введения памятной даты, согласно указу, стало утверждение в Украине идеалов свободы и демократии, сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине начала XXI века.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что виновные обязательно должны получить наказание, а расследование дел Майдана необходимо.

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