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США стоять на стороні українців в прагненнях Євромайдану, - посольство

Новини » Політика     21.11.2019 - 12:40
США стоять на стороні українців в прагненнях Євромайдану, - посольство
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Посольство США записало звернення до Дня гідності і свободи

У четвер, 21 листопада, посольство США записало звернення для українців до Дня гідності та свободи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства в Twitter.

Звернення присвячено шостій річниці Євромайдану.

"Шість років тому в цей день відважні українці, сповнені рішучості досягти кращого європейського майбутнього, зібралися на Майдані й почали вимагати змін. США твердо стоять на боці українців, які продовжують щодня працювати заради втілення в життя прагнень Євромайдану", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День гідності та свободи. Це свято на честь початку двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) і Революції гідності (2013 року).

Метою введення пам'ятної дати, згідно з указом, стало утвердження в Україні ідеалів свободи та демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що винні обов'язково повинні отримати покарання, а розслідування справ Майдану необхідно.

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