ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Посольство в США возобновляет прием украинцев: названа дата

Новости » Общество     05.06.2020 - 22:31
Посольство в США возобновляет прием украинцев: названа дата
Фото: МИД Украины (РБК-Украина)

Консульские приемы начнутся с 9 июня

Посольство Украины в США с 9 июня восстанавливает прием посетителей по консульским вопросам. При этом консульский прием будет проводиться только по предварительной записи.

Об этом сообщили в посольстве Украины в США.

Отмечается, что консульский прием будет проводиться по паспортным, нотариальным вопросам, а также по вопросам гражданства. Записаться на прием можно:

  • по паспортным вопросам - на сайте ukremb.net;
  • по вопросам нотариата - через электронный адрес kostyantyn.vorona@mfa.gov.ua (в обращении просят указать запрашиваемое нотариальное действие, фамилию и имя заявителя и контактный номер телефона);
  • по вопросам гражданства, на постоянное проживание и истребования - через электронный адрес hanna.babenko@mfa.gov.ua.

Также в посольстве сообщили, что в ближайшее время обнародуют новый алгоритм записи на консульский прием.

При этом при посещении посольства граждане должны соблюдать следующие правила:

  • приходить на прием в назначенное время;
  • иметь при себе все необходимые заполненные заявления, оригиналы и копии документов, money order на определенную сумму консульского действия;
  • использовать средства индивидуальной защиты (защитные маски и перчатки).

По консульским вопросам просят обращаться на электронную почту consul_us@mfa.gov.ua. В случае угрозы жизни или смерти можно звонить на "горячую линию" (1) 202322 2616.

Ранее посольство Украины в США дало рекомендации украинцам в связи с массовыми беспорядками в Америке.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америкипосольствоукраинцы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь