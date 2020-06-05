Посольство в США возобновляет прием украинцев: названа дата

Консульские приемы начнутся с 9 июня
Посольство Украины в США с 9 июня восстанавливает прием посетителей по консульским вопросам. При этом консульский прием будет проводиться только по предварительной записи.
Об этом сообщили в посольстве Украины в США.
Отмечается, что консульский прием будет проводиться по паспортным, нотариальным вопросам, а также по вопросам гражданства. Записаться на прием можно:
Также в посольстве сообщили, что в ближайшее время обнародуют новый алгоритм записи на консульский прием.
При этом при посещении посольства граждане должны соблюдать следующие правила:
По консульским вопросам просят обращаться на электронную почту consul_us@mfa.gov.ua. В случае угрозы жизни или смерти можно звонить на "горячую линию" (1) 202322 2616.
Ранее посольство Украины в США дало рекомендации украинцам в связи с массовыми беспорядками в Америке.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Игорь Литвиненко