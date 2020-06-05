Ситуация обостряется: в МИД дали рекомендации украинцам в США

Украинцам рекомендуют избегать демонстраций и обращаться в консульства в случае ЧС
В Министерстве иностранных дел дали рекомендации украинцам, проживающим на территории США в связи с массовыми беспорядками. Гражданам Украины рекомендуют избегать демонстраций, а также опубликовали список дипломатических ведомств, куда можно обращаться в случае чрезвычайной ситуации.
Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.
"В связи с продолжающимися акциями протеста в отдельных городах Соединенных Штатов Америки, посольство Украины в США рекомендует гражданам Украины избегать мест массового скопления людей, не участвовать в демонстрациях, неуклонно соблюдать меры безопасности и правил пребывания иностранцев в стране, выполнять законные требования правоохранительных органов, а также отслеживать сообщения местных органов власти о развитии ситуации", - говорится в сообщении.
В случае попадания в чрезвычайную ситуацию украинцам рекомендуют обращаться в:
Также можно обращаться на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57, e-mail: cons_or@mfa.gov.ua.
Напомним, в США продолжаются массовые беспорядки, которые вспыхнули после убийства с 25 мая полицейскими при задержании Джорджа Флойда.
Ранее РБК-Украина писало, что в результате беспорядков в США погибли не менее 11 человек, сотни людей пострадали.
Читайте нас в Google News и подписывайтесь
Автор: Игорь Литвиненко