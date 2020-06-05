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Посольство в США відновлює прийом українців: названа дата

Новини » Суспільство     05.06.2020 - 22:31
Посольство в США відновлює прийом українців: названа дата
Фото: МЗС України (РБК-Україна)

Консульські прийоми почнуться з 9 червня

Посольство України в США з 9 червня відновлює прийом відвідувачів з консульських питань. При цьому консульський прийом буде проводитися тільки за попереднім записом.

Про це повідомили в посольстві України в США.

Наголошується, що консульський прийом проводитиметься за паспортним, нотаріальним питань, а також з питань громадянства. Записатися на прийом можна:

  • за паспортними питань - на сайті ukremb.net;
  • з питань нотаріату - через електронну адресу kostyantyn.vorona@mfa.gov.ua (в зверненні просять вказати запитувана нотаріальне дію, прізвище та ім'я заявника та контактний номер телефону);
  • з питань громадянства на постійне проживання та витребування - через електронну адресу hanna.babenko@mfa.gov.ua.

Також у посольстві повідомили, що найближчим часом оприлюднить новий алгоритм запису на консульський прийом.

При цьому при відвідуванні посольства громадяни повинні дотримуватися наступні правила:

  • приходити на прийом у призначений час;
  • мати при собі всі необхідні заповнені заяви, оригінали та копії документів, money order на певну суму консульського дії;
  • використовувати засоби індивідуального захисту (захисні маски і рукавички).

З консульських питань просять звертатися на електронну пошту consul_us@mfa.gov.ua. У разі загрози життю або смерті можна дзвонити на "гарячу лінію" (1) 202322 2616.

Раніше посольство України в США дало рекомендації українцям у зв'язку з масовими заворушеннями в Америці.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України Сполучені Штати Америкипосольствоукраинцы
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