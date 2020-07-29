Посольство США требует расследования нападения на синагогу в Мариуполе

В Посольстве США в Украине отреагировали на нападение на синагогу в Мариуполе. В ведомстве обеспокоены.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В посольстве заявили, что они вместе с украинцами выступают против антисемитизма в любой его форме.

"Надеемся увидеть быстрое и тщательное расследование", - говорится в сообщении.

Напомним, нападение на синагогу в Мариуполе Донецкой области квалифицировано как покушение на убийство, правоохранители принимают меры для поиска нападающего. Как сообщалось, мужчина с топором напал на охранника синагоги в Мариуполе. Охраннику удалось обезоружить его, нападавший скрылся, бросив в синагогу пакеты и банки с песком и неизвестным веществом.

Ранее сообщалось, что Европейская комиссия обратилась ко всем странам-членам ЕС с письменным призывом обеспечить достаточную защиту еврейским учреждениям.