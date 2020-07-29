Посольство США вимагає розслідування нападу на синагогу в Маріуполі

У Посольстві США в Україні відреагували на напад на синагогу в Маріуполі. У відомстві стурбовані.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

У посольстві заявили, що вони разом з українцями виступають проти антисемітизму в будь-якій його формі.

"Сподіваємось побачити швидке та ретельне розслідування", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напад на синагогу в Маріуполі Донецької області кваліфіковано як замах на вбивство, правоохоронці вживають заходів для пошуку нападника. Як повідомлялось, чоловік з сокирою напав на охоронця синагоги в Маріуполі. Охоронцю вдалося обеззброїти його, нападник зник, кинувши в синагогу пакети і банки з піском та невідомою речовиною.

Раніше повідомлялось, що Європейська комісія звернулася до всіх країн-членів ЄС з письмовою закликом забезпечити достатній захист єврейським установам.