Посольство США про сьогоднішні удари окупантів: відчайдушні та ганебні атаки Росії

Посольство США в України відреагувало на сьогоднішні удари Росії. Дипломати назвали атаки ганебними та відчайдушними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посольства в Twitter.
"Чергові відчайдушні та ганебні атаки Росії сьогодні вранці проти мирних жителів та цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.
Американські дипломати зазначили, що захоплюються силою та стійкістю українського народу. Посольство запевнило, що США будуть допомагати України скільки необхідно.
Нагадаємо, російська армія сьогодні атакувала Україну 43 дронами-камікадзе, майже всі з них збили українські військові.
Зокрема, окупанти вдарили дронами по Києву, внаслідок атаки відомо про трьох загиблих.
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