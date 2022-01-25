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Посольство США провело переговоры с Кличко по терробороне столицы

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Киев, Вторник 25 января 2022 18:17
Посольство США провело переговоры с Кличко по терробороне столицы Фото: мэр Киева Виталий Кличко и Кристина Квин (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Мэр столицы Виталий Кличко провел встречу с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин по поводу угрозы российской агрессии и территориальной обороны столицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на соответствующий пост Кличко в Facebook.

"Встретился сегодня с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Поблагодарил госпожу Квин за политическую поддержку Соединенными Штатами независимости и территориальной целостности Украины. Она заверила, что США поддерживают стремление украинцев отстаивать свою свободу и демократический путь развития своего государства. В ходе встречи мы обсудили готовность Киева к возможному обострению ситуации в связи с вероятностью дальнейшей агрессии России, подготовкой сил самообороны столицы. Обратился к временной поверенной и о помощи экспертов в сфере организации эффективной системы местной самообороны", - сообщил Кличко.

В посольстве США по результатам встречи отметили, что продолжают поддерживать киевлян в условиях агрессии.

"Подтвердила городскому главе Кличко, что мы продолжаем поддерживать киевлян в условиях угрозы агрессии. Кризис, созданный Россией, лишь укрепил поддержку партнеров и друзей Украины, повысил решимость ее защитников и создал возможности для политического единства в поддержку светлого будущего Украины", - сказано в официальном сообщении посольства США.

Лидер "УДАРа" убежден, что политические распри дестабилизируют ситуацию в стране.

"Мы едины во мнении, что сегодня для всех ветвей власти и для всех политических сил - время объединения усилий для защиты Украины. Ссоры и политическое айкидо в стране только дестабилизируют ситуацию, которой может воспользоваться враг. А он у нас - один. Это - российский агрессор", - подытожил Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что созывает заседание Ассоциации городов Украины на 28 января по вопросам территориальной обороны и выразил поддержку харьковчанам.

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Виталий Кличко
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